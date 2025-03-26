Для цього багатьом доведеться перетнути кордон. Але, чи може військовослужбовець виїхати за межі України під час воєнного стану? Про це розповідає 24 Канал.

Читайте також Як виїхати з дитиною за кордон під час війни: що треба знати, зокрема, і чоловікам

Чи може військовий виїхати за кордон у відпустку

Військовослужбовцям дозволено виїжджати у відпустку за кордон навіть під час воєнного стану та мобілізації. Для отримання такої відпустки вони повинні зібрати певний пакет документів та подати офіційне клопотання на ім'я командира частини.

Рішення про надання відпустки або про відмову в ній приймається винятково командиром відповідної військової частини.

Як відомо, це рішення оформлюється у вигляді наказу, який надає особам право на виїзд за межі країни. Також можна використати відпускний квиток, у якому зазначено тривалість відпустки та умови перетину державного кордону України.

Перед тим, як піти у відпустку, військовослужбовці повинні подати запит на отримання витягу з наказу про відпустку, який підтверджує їхнє право на перетин кордону. Після цього військовий має стати на облік ВСП, а тоді вже може перетинати кордон.

Які документи потрібні військовому для виїзду за кордон

Військовослужбовці, які бажають виїхати за кордон, зобов'язані подати рапорт. У ньому має бути вказана країна призначення та адреса проживання бійця ЗСУ за кордоном.

Рапорт має бути поданий до штабу на розгляд командира щонайменше за 15 днів до початку відпустки.

Якщо командир дав дозвіл військовослужбовцю на виїзд за кордон, йому необхідно мати при собі такі документи:

військово-обліковий документ, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця;

відпускний квиток із зазначенням "відпустка за кордоном";

чинний закордонний паспорт (id-картка або книжка).

А про те, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на виїзд у 2025-му, ми писали раніше.