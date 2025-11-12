Как получить статус УБД

Получить статус участника боевых действий можно двумя способами, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Смотрите также УБД или участник войны: какая разница между статусами, предоставляемых военным

Получить статус участника боевых действий можно двумя путями. Первый – автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны, куда уполномоченные лица воинских частей обязаны внести соответствующие сведения в течение пяти дней с момента начала выполнения боевого задания. Второй – путем подачи документов лично в одну из 21 комиссии Министерства обороны, которые занимаются рассмотрением таких материалов,

– пояснил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.

Какие документы необходимы для самостоятельного обращения

заявление по установленной форме

две фотографии 3×4 на матовой бумаге

документы, подтверждающие участие в боевых действиях.

После этого заявление надо отправить по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчинена воинская часть. Решение принимают в течение одного месяца.

Обратите внимание! При автоматической подаче через Единый государственный реестр ветеранов войны решение принимается в режиме реального времени.

По какой причине могут отказать в получении статуса УБД

отсутствие правовых оснований или необходимых документов

предоставление ложной информации

наличие обвинительного приговора суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время боевых действий.

Можно обжаловать решение в судебном порядке. После этого, устранив причины отказа, надо снова подать заявление.

Другие случаи получения статуса УБД