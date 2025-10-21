Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіровоградський обласний ТЦК та СП.

Дивіться також Служба жінок в ЗСУ: які посади доступні та як долучитися до війська

Куди звертатися, якщо втратили паперове посвідчення УБД?

На щастя, електронне посвідчення ветерана у Дії має таку ж юридичну силу, як і паперове. Тож його цілком можна використовувати замість загубленого.

Щоб відновити втрачене посвідчення УБД або непридатне для використання паперове, слід звернутися в Міністерство у справах ветеранів України, або структурний підрозділ з питань ветеранської політики (вони працюють при ОВА, районних, районних у місті Києві держадміністраціях, виконкомах міст тощо), або центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Треба подати заяву та низку документів особисто або через законного представника або відправити поштою (рекомендованим листом) безпосередньо до Міністерства у справах ветеранів України на адресу: Київ, вулиця Хрещатик, 34, 01001.

Заяву пишуть у довільній формі, зазначаючи прізвище, власне ім'я, по батькові, поштову адресу та адресу електронної пошти, номер телефону, спосіб отримання посвідчення учасника бойових дій (за місцем оформлення посвідчення, у ЦНАП (повне найменування та місцезнаходження).

Документи, які потрібні, щоб відновити посвідчення УБД:

копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України – для громадян України; копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні та довідки про звернення за визнанням особою без громадянства – для іноземців та осіб без громадянства;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

копія документа, який посвідчує особу законного представника або уповноваженої особи, та копія документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти заявника, оформленого відповідно до вимог законодавства – у разі звернення законного представника або уповноваженої особи;

фотокартка розміром 3х4 сантиметри;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (його можна отримати у ЦНАП);

документи про зміну особистих даних (прізвища, власного імені та по батькові.

Відновлення або заміна посвідчення УБД військовослужбовцям, а також особам рядового і начальницького складу, здійснюється органами сектору безпеки та оборони, у яких вони проходять або проходили службу,

– зауважили в Кіровоградському ТЦК.

Інші новини про військову службу

Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію до 3 лютого 2026 року. Пропозицію президента розгляне Верховна Рада на засіданні 21 жовтня.

Батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть оформити відстрочку в "Резерв+". Достатньо подати інформацію, а система сама перевірить інформацію.