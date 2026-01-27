Ті, хто долучились, свої рішення пояснюють відповідальністю і небажанням залишатися осторонь війни. Про молодь та рекрутинг у 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи розповів Медіацентр Сухопутних військ.

До слова Мотивація vs Справедливість: усе про контракт 18 – 24, чому обурені військові, чи допоможе армії

Як молоді бійці відгукуються про службу?

Як розповіли у Сухопутних військах, ще за кілька днів до служби в лавах ЗСУ один з військових Володимир працював завідувачем складу на "Сьомому кілометрі" в Одесі. Тепер він боєць розвідувальної роти 54-ї ОМБр. Рішення підписати контракт хлопець ухвалив разом із родиною. Каже, що в нього служили і батько, і дідусь.

Контракт військовий підписав за програмою "18 – 24", яка передбачає службу строком на 1 – 2 роки.

За кілька днів Володимир має вирушити на базову військову підготовку. Загалом новобранців чекають 2 – 3 місяці загального навчання та ще стільки ж фахової підготовки, розповіли у війську.

Зазначається, що ця ініціатива Міноборони передбачає добровільну службу з грошовим забезпеченням до одного мільйона гривень та пільгову іпотеку. Крім того, добровольці мають право самостійно обрати підрозділ. Після завершення контракту – рік відстрочки від мобілізації.

Разом із Володимиром службу розпочали його однолітки з різних регіонів України – від Дніпра до Львівщини. Один із них, розвідник із позивним "Двіж", зізнався, що вирішив іти у військо не лише через умови програми.

Вирішив підписати контракт, бо совість вже не дозволяла бачити як окупанти вбивають наших людей,

– сказав "Двіж".

Водночас він визнав, що не всі знайомі і рідні одразу поділили його позицію.

Рекрутер бригади Олександр Чорний розповів, що залучати добровольців непросто. Він намагається акцентувати на переконанні, інтернет-рекрутингу та умовах служби. За його словами, наразі кандидати можуть обрати бажану посаду. Найчастіше, за даними рекрутера, звертаються ті, хто хочуть стати снайперами, кулеметниками чи операторами БпЛА.

До того ж, додав Олександр Чорний, після відбору нових бійців супроводжують на всіх етапах, починаючи від ВЛК.

Начальниця відділення рекрутингу 54-ї ОМБр Аліна Карташева зазначила, що бригада уже кілька років утримує свою ділянку фронту без втрат позицій.

У бригаді також додали, що у майбутньому новобранців навчать, як коригувати вогонь артилерії та зберегти життя побратимів. Проте наразі заплановано місяці навчання, підготовки та злагодження, резюмували у Медіацентрі.

