Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что это прогресс, ведь уже есть определенные результаты. Кроме того, в Украине стало больше дронов-перехватчиков, ведь производители увеличивают объемы изготовления.

Что изменилось в Силах ПВО?

Александр Мусиенко подчеркнул, что совершенствование противовоздушной обороны Украины – является одной из приоритетных задач для наших военных.

Цифры свидетельствуют о том, что это работает. В ночь со 2 на 3 февраля (2026 года – 24 Канала), когда был масштабный террористический удар России, то Силы территориальной обороны ВСУ сбили всего 34 беспилотника. Из них 17 были перехвачены дронами-перехватчиками, то есть большинство,

– отметил он.

Такая тенденция показывает, что совершенствование противовоздушной обороны Украины является эффективным.

Военнослужащий отметил, что также важно выстраивать определенные системы, которые будут давать решения по защите прифронтовых территорий или приграничных территорий. Все для того, чтобы эффективнее защищать людей там. Говорится о Херсоне, Запорожье, Сумы, Харьков и другие города.

Это позволит эффективно противодействовать значительному количеству вражеских беспилотников, которые движутся вглубь украинской территории.

Несмотря на все, Украина сталкивается с вызовами, ведь оккупанты постоянно оценивают украинские способности для того, чтобы вносить определенные коррективы во время атак. Однако наша противовоздушная оборона совершенствуется, чтобы работа дронов-перехватчиков была максимально эффективной.

Совершенствование украинской ПВО: последние новости