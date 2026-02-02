Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Как Россия применяет Х-22 против Украины?

По словам Игната, ракеты Х-22 и Х-32 противник традиционно использовал преимущественно на южном направлении – по нефтяным платформам в Черном море, острову Змеиный и побережью с портовой инфраструктурой. Однако в последнее время их начали применять и для ударов по столице.

Недавно Россия выпустила по Киеву сразу 12 таких ракет. Каждая из них имеет боевую часть массой около одной тонны. Украинские силы ПВО смогли уничтожить 9 из них, что Игнат назвал беспрецедентным случаем.

Он подчеркнул, что за весь период полномасштабной войны до этого эпизода из более 400 ракет Х-22 и Х-32 было перехвачено лишь три. Именно поэтому результат отражения атаки на Киев заслуживает особого внимания.

Игнат сообщил о дефиците ракет для обороны