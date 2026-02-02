Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Як Росія застосовує Х-22 проти України?

За словами Ігната, ракети Х-22 і Х-32 противник традиційно використовував переважно на південному напрямку – по нафтових платформах у Чорному морі, острову Зміїний та узбережжю з портовою інфраструктурою. Однак останнім часом їх почали застосовувати й для ударів по столиці.

Нещодавно Росія випустила по Києву одразу 12 таких ракет. Кожна з них має бойову частину масою близько однієї тонни. Українські сили ППО змогли знищити 9 із них, що Ігнат назвав безпрецедентним випадком.

Він підкреслив, що за весь період повномасштабної війни до цього епізоду з понад 400 ракет Х-22 і Х-32 було перехоплено лише три. Саме тому результат відбиття атаки на Київ заслуговує на особливу увагу.

Ігнат повідомив про дефіцит ракет для оборони