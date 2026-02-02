Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК-Україна".

Яка нині ситуація із захистом неба в Україні?

За словами Ігната, Україні бракує ракет для ППО, аби ефективно захищати цивільні міста.

Уже не раз заявляли, і президент України не раз звертав увагу партнерів, що інколи деякі комплекси стоять порожні, а наступну атаку треба чимось відбивати,

– додав очільник управління комунікацій.

Українська ППО зіштовхується із серйозними труднощами через одночасне застосування Росією великої кількості ракет та дронів. Інтенсивні атаки й без того перенавантажують комплекси ППО, зокрема NASAMS чи IRIS-T просто не встигають перезаряджатись між ударами.

Складність протиповітряної оборони полягає й у специфіці роботи комплексів Patriot. Радари системи сконцентровані на перехоплені балістичних ракет, часто на кількох одночасно, тоді як у той самий час, у тому ж напрямку летять крилаті ракети та дрони різних типів. Через це чітка фіксація на цілі майже відсутня.

"Тому для захисту великих міст потрібна не одна система (ППО – 24 Канал), та й сам Patriot потрібно захищати",

– додав Ігнат.

Скільки цілей цієї ночі збила українська ППО?