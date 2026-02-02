Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК-Україна".
Яка нині ситуація із захистом неба в Україні?
За словами Ігната, Україні бракує ракет для ППО, аби ефективно захищати цивільні міста.
Уже не раз заявляли, і президент України не раз звертав увагу партнерів, що інколи деякі комплекси стоять порожні, а наступну атаку треба чимось відбивати,
– додав очільник управління комунікацій.
Українська ППО зіштовхується із серйозними труднощами через одночасне застосування Росією великої кількості ракет та дронів. Інтенсивні атаки й без того перенавантажують комплекси ППО, зокрема NASAMS чи IRIS-T просто не встигають перезаряджатись між ударами.
Складність протиповітряної оборони полягає й у специфіці роботи комплексів Patriot. Радари системи сконцентровані на перехоплені балістичних ракет, часто на кількох одночасно, тоді як у той самий час, у тому ж напрямку летять крилаті ракети та дрони різних типів. Через це чітка фіксація на цілі майже відсутня.
"Тому для захисту великих міст потрібна не одна система (ППО – 24 Канал), та й сам Patriot потрібно захищати",
– додав Ігнат.
Скільки цілей цієї ночі збила українська ППО?
В ніч проти 2 лютого ворожі війська випустили на українські міста балістичну ракету "Іскандер-М" та 171 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.
Атаку зупиняла українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.
У повітряних силах України заявили, що більшість дронів вдалось знешкодили. Підтверджено збиття 157 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.
Балістична ракета "Іскандер-М" та 12 дронів упали на 8 локаціях. Безпілотники ще досі літають над Україною.