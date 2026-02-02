Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Дивіться також "Шахеди" знову тероризують Україну: для яких областей існує загроза

Як вночі та зранку відпрацювала ППО?

Ворог запустив своє озброєння з території Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово та Донецька. Військові зазначили, що серед усіх БпЛА було близько 100 "Шахедів".

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони знешкодили більшість дронів. Підтверджено збиття 157 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Балістична ракета "Іскандер-М" та 12 дронів упали на 8 локаціях. Безпілотники ще досі літають над Україною.



ППО знищила російські дрони / Інфографіка Повітряних Сил

Де були вибухи та влучання?