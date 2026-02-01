У кількох областей України, зокрема на Харківщині та Запоріжжі, оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безплотників.
Що відомо про вибухи у Харкові та Запоріжжі?
З 22:50 по 22:57 у Харкові пролунали щонайменше три вибухи. Про це пише Суспільне. Якраз у цей час Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників на Харків. Також зазначалося, що БпЛА на заході від Харкова, здійснюють хаотичне переміщення та прямують на обласний центр.
Станом на 23:30 безпілотники перебували на заході та сході від Харкова і рухалися на південь.
Кілька вибухів після 23:07 було чути і на Запоріжжі. Регіону, окрім дронів , також загрожують КАБи.
Нагадаємо, що Харків цілий день перебував під ударами окупантів. Міська влада повідомляла про падіння ворожих безпілотників у двох районах. На щастя, минулося без постраждалих.
Вдень під атакою ворога було й Запоріжжя. Противник цинічно вдарив по пологовому будинку, внаслідок чого постраждали люди.
Які наслідки останніх атак ворога на Україну?
- Вдень 1 лютого окупанти дронами влучили по службовому автобусу у Тернівці на Дніпропетровщині. У ньому шахтарі поверталися з робочої зміни додому. 12 людей загинули, понад десяток отримали поранення.
- Уночі окупанти атакували Дніпро. Зруйнований приватний житловий будинок, виникла пожежа. На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка та жінки.
- 31 січня російський дрон вдарив по автомобілю комунальників поблизу Слов’янська, загинув один фахівець і двоє поранені.