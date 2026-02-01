Попередньо, без постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Що відомо про наслідки атаки?
Перший вибух у Харкові пролунав о 12:39. Згодом міський голова повідомив, що окупанти завдали удару по місту безпілотником.
Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що удар завдали по Немишлянському району Харкова. За його даними, станом на 12:53 інформації про поранених чи загиблих не надходило. Ігор Терехов додав, що вгатили біля багатоквартирного житлового будинку БпЛА типу "Молнія".
Згодом місцеві жителі повідомили про ще один вибух о 13:00. Деталей про наслідки – немає.
У місті триває повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БпЛА в регіоні з півночі. Місцева влада закликала перебувати у безпечних місцях до сигналу "Відбій повітряної тривоги".
Нагадаємо, що за останні дні Харків неодноразово потрапляв під ворожий удар. 31 січня російський безпілотник вдарив по гаражному кооперативу в Салтівському районі Харкова. Ніхто не постраждав. Прокурори зафіксували наслідки влучання, яке відбулося близько 17:00.
Що ще нещодавно атакували росіяни?
У Запоріжжі 1 лютого російські війська завдали удару по пологовому будинку, постраждали шестеро людей. Серед поранених - дві жінки, які перебували на огляді, всім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Під удар вночі, 1 лютого, потрапила й Дніпропетровщина. У Дніпрі через влучання ворожого безпілотника загинули двоє людей – жінка та чоловік. Внаслідок атаки виникла пожежа, повністю зруйнований приватний будинок, ще два будинки отримали пошкодження.
Ввечері та вночі 1 лютого російські війська обстріляли Нікопольський район, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Пошкоджено два багатоквартирні та чотири приватні будинки, господарську споруду, кафе, декілька магазинів, автомобілі. Також зазнали ушкоджень газогін та лінія електропередач.