Предварительно, без пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно о последствиях атаки?

Первый взрыв в Харькове прогремел в 12:39. Впоследствии городской голова сообщил, что оккупанты нанесли удар по городу беспилотником.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что удар нанесли по Немышлянскому району Харькова. По его данным, по состоянию на 12:53 информации о раненых или погибших не поступало. Игорь Терехов добавил, что ударили возле многоквартирного жилого дома БпЛА типа "Молния".

Впоследствии местные жители сообщили о еще одном взрыве в 13:00. Деталей о последствиях – нет.

В городе продолжается воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о движении вражеских БПЛА в регионе с севера. Местные власти призвали находиться в безопасных местах до сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Напомним, что за последние дни Харьков неоднократно попадал под вражеский удар. 31 января российский беспилотник ударил по гаражному кооперативу в Салтовском районе Харькова. Никто не пострадал. Прокуроры зафиксировали последствия попадания, которое произошло около 17:00.

Что еще недавно атаковали россияне?