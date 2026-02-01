Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Что известно о последствиях российской атаки?
В Днепре ночью из-за попадания вражеского беспилотного летательного аппарата погибли два человека – женщина и мужчина. В результате атаки возник пожар, полностью разрушен частный дом, еще два дома получили повреждения. Также изуродован легковой автомобиль.
Вечером и ночью 1 февраля российские войска обстреляли Никопольский район, применяя артиллерию и FPV-дроны. Пораженные районы включают центр района и Марганецкую громаду. Повреждены два многоквартирных и четыре частных дома, хозяйственную постройку, кафе, несколько магазинов, автомобили. Также получили повреждения газопровод и линия электропередач.
По уточненной информации, днем предыдущего дня из-за артобстрела Покровской громады повреждены еще один частный дом и хозяйственная постройка.
Ликвидация последствий обстрелов продолжается.
Последствия российского обстрела на Днепропетровщине / Телеграмм-канал главы Днипопетровской ОГА
Что известно о последних российских обстрелах?
31 января российский дрон ударил по автомобилю коммунальщиков вблизи Славянска, погиб один специалист и двое ранены. Начальник Донецкой ОГА выразил соболезнования семьям погибшего и раненых, подчеркнув мужество коммунальщиков, которые работают под угрозой.
31 января российский беспилотник ударил по гаражному кооперативу в Салтовском районе Харькова. Никто не пострадал. Прокуроры зафиксировали последствия попадания, которое произошло около 17:00.
29 января российские войска ударили по жилому дому в Запорожье. Возник пожар, также известно об одном человеке, который получил травмы в результате атаки.