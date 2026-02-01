Про напрямок руху ворожих дронів інформують Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

Куди летять російські дрони?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

14:21, 1 лютого

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

14:18, 1 лютого

Курс на Ірпінь.

13:59, 1 лютого

Загроза для Київщини

БпЛА на Гостомель на Київщині з півночі.

13:41, 1 лютого

БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

13:26, 1 лютого

БпЛА в напрямку Сум з півночі.