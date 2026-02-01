Про напрямок руху ворожих дронів інформують Повітряні сили ЗСУ.
Куди летять російські дрони?
Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА в напрямку Сум з півночі. Курс на Ірпінь. БпЛА на Гостомель на Київщині з півночі. БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину. БпЛА в напрямку Сум з півночі.14:21, 1 лютого14:18, 1 лютого13:59, 1 лютого
Загроза для Київщини13:41, 1 лютого13:26, 1 лютого
