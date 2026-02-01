О направлении движения вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россияне ударили по роддому в Запорожье: количество пострадавших возросло

Куда летят российские дроны?

Где объявили воздушную тревогу: смотрите на карте

14:21, 1 февраля

БпЛА в направлении Сум с севера.

14:18, 1 февраля

Курс на Ирпень.

13:59, 1 февраля

Угроза для Киевщины

БпЛА на Гостомель в Киевской области с севера.

13:41, 1 февраля

БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину.

13:26, 1 февраля

БпЛА в направлении Сум с севера.