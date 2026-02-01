О направлении движения вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ.
Куда летят российские дроны?
Где объявили воздушную тревогу: смотрите на карте
14:21, 1 февраля
БпЛА в направлении Сум с севера.
14:18, 1 февраля
Курс на Ирпень.
13:59, 1 февраля
Угроза для Киевщины
БпЛА на Гостомель в Киевской области с севера.
13:41, 1 февраля
БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину.
13:26, 1 февраля
БпЛА в направлении Сум с севера.