Окупанти добре бачили, що автобус – службовий, а люди у ньому – цивільні. Попри це, вони вирішили атакувати. Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Дивіться також Цинічний удар по автобусу із шахтарями на Дніпропетровщині: моторошні кадри з місця атаки
Як відбувалася атака "Шахедів" на автобус з шахтарями?
"Флеш" розкрив деталі ворожої атаки. За його словами, група "Шахедів" на онлайн-управлінні через радіомодеми МЕШ пролітали вздовж дороги.
Пілот першого "Шахеда" побачив автобус внизу та вирішив його атакувати.
Дрон вдарив поруч з автобусом, внаслідок чого водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан. Травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному.
У цей час оператор другого "Шахеда" побачив людей та направив безпілотник прямо в них.
Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили, що це не військовi і ухвалили свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму,
– підсумував Бескрестнов.
Кадри з місця удару по автобусу з шахтарями / "Флеш", ДСНС
Нагадаємо, що атака на автобус з шахтарями відбулася близько 15:45 у селі Тернівка Павлоградського району. Станом на 22:00 1 лютого, за даними поліції, відомо про 12 загиблих та 16 поранених.
Що відомо про модернізовані "Шахеди" росіян?
- Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що Росія вже давно намагається перетворити "Шахеди" на керовані баражуючі боєприпаси з прямим зв'язком з оператором. Такі дрони можуть бути дорогими й складними у виробництві, але сама технологія не є новою. За словами експерта, якщо раніше безпілотники били по цілях за GPS або інерційною навігацією, то тепер ворог може бачити з камери дрона в реальному часі, проводити розвідку, обирати ціль і вражати її з більшою точністю.
- 24 січня окупанти вперше застосували дрони "Шахеди", керовані через Starlink, під час удару по гелікоптерах у районі Кропивницького.
- Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що вже за кілька годин після появи над Україною російських дронів із підключенням до Starlink команда міністерства зв'язалася з компанією SpaceX та запропонувала варіанти розв'язання проблеми.