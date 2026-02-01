Оккупанты хорошо видели, что автобус – служебный, а люди в нем – гражданские. Несмотря на это, они решили атаковать. Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Смотрите также Циничный удар по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине: жуткие кадры с места атаки
Как происходила атака "Шахедов" на автобус с шахтерами?
"Флеш" раскрыл детали вражеской атаки. По его словам, группа "Шахедов" на онлайн-управлении через радиомодемы МЕШ пролетали вдоль дороги.
Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать.
Дрон ударил рядом с автобусом, в результате чего водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор. Травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу.
В это время оператор второго "Шахеда" увидел людей и направил беспилотник прямо в них.
Операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной факт терроризма,
– подытожил Бескрестнов.
Кадры с места удара по автобусу с шахтерами / "Флеш", ГСЧС
Напомним, что атака на автобус с шахтерами произошла около 15:45 в селе Терновка Павлоградского района. По состоянию на 22:00 1 февраля, по данным полиции, известно о 12 погибших и 16 раненых.
Что известно о модернизированных "Шахедах" россиян?
- Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что Россия уже давно пытается превратить "Шахеды" в управляемые барражирующие боеприпасы с прямой связью с оператором. Такие дроны могут быть дорогими и сложными в производстве, но сама технология не является новой. По словам эксперта, если раньше беспилотники били по целям по GPS или инерционной навигации, то теперь враг может видеть с камеры дрона в реальном времени, проводить разведку, выбирать цель и поражать ее с большей точностью.
- 24 января оккупанты впервые применили дроны "Шахеды", управляемые через Starlink, во время удара по вертолетам в районе Кропивницкого.
- Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что уже через несколько часов после появления над Украиной российских дронов с подключением к Starlink команда министерства связалась с компанией SpaceX и предложила варианты решения проблемы.