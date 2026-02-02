Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Как ночью и утром отработала ПВО?
Враг запустил свое вооружение с территории Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово и Донецка. Военные отметили, что среди всех БпЛА было около 100 "Шахедов".
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны обезвредили большинство дронов. Подтверждено сбитие 157 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
Баллистическая ракета "Искандер-М" и 12 дронов упали на 8 локациях. Беспилотники до сих пор летают над Украиной.
ПВО уничтожила российские дроны / Инфографика Воздушных Сил
Где были взрывы и попадания?
Ночью враг массированно атаковал Черкассы. В городе произошли пожары на различных объектах, где упали российские дроны. Известно, что из-за атаки пострадали четыре человека.
Вечером 1 февраля оккупанты запускали дроны по Харькову и Запорожью. Жители этих городов слышали взрывы.