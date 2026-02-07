В регіоні запроваджені екстрені відключення для стабілізації ситуації. Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.
Яка ситуація з енергопостачанням на Одещині?
Унаслідок пошкоджень атомні електростанції були змушені знизити потужність генерації електроенергії. Зокрема, в Одеській області діють екстрені відключення електроенергії.
Наразі без світла одночасно перебувають до 60% побутових споживачів та підприємств, що призводить до збільшення тривалості періодів відсутності електропостачання.
В ОВА закликають громадян з розумінням поставитися до вимушених обмежень, зазначаючи, що аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно.
Енергетики, тепловики та рятувальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути тепло і світло у кожну оселю,
– написав Кіпер.
Яка ситуація в енергосистемі?
Росія здійснила масовану атаку на підстанції та повітряні лінії 750 кіловатів і 330 кіловатів. Через значні пошкодження в енергосистемі України запроваджено аварійні відключення електроенергії, а також активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.
Після масованої атаки 7 лютого українські атомні електростанції тимчасово знизили потужність. Енергетики наголошують, що це необхідно щоб стабілізувати енергосистему на тлі масштабних пошкоджень мереж і відключень світла по країні.
У Києві електропостачання обмежено до 1,5 – 2 години на добу через серйозні пошкодження. Тривають аварійні відключення та відновлювальні роботи, але ситуація в енергосистемі буде залишатися складною найближчі дні.