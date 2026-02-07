В регіоні запроваджені екстрені відключення для стабілізації ситуації. Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

Яка ситуація з енергопостачанням на Одещині?

Унаслідок пошкоджень атомні електростанції були змушені знизити потужність генерації електроенергії. Зокрема, в Одеській області діють екстрені відключення електроенергії.

Наразі без світла одночасно перебувають до 60% побутових споживачів та підприємств, що призводить до збільшення тривалості періодів відсутності електропостачання.

В ОВА закликають громадян з розумінням поставитися до вимушених обмежень, зазначаючи, що аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно.

Енергетики, тепловики та рятувальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути тепло і світло у кожну оселю,

– написав Кіпер.

Яка ситуація в енергосистемі?