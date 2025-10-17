Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу президентов США и Украины в Белом доме.

Смотрите также Он сильный лидер, – Трамп похвалил Зеленского и рассказал об их отношениях

Что сказал Трамп об ударах вглубь России ракетами США?

Дональд Трамп ответил на вопрос об ударах вглубь России американским оружием.

Мы будем это обсуждать. Да, это эскалация, но будем это обсуждать,

– отметил президент США.

Также журналисты спросили Трамп относительно отправки ракет Tomahawk в Украину. Американский лидер отметил, что проблема в том, что эти ракеты нужны США.