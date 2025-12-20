Детали передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что сейчас известно об ограничении численности ВСУ?
Президент уточнил, что следует различать ВСУ в частности и Силы обороны в целом.
Ограничения численности Сил обороны до 800 тысяч просто нет. Это не Силы обороны, это Вооруженные силы Украины. Именно наше предложение от наших военных: размер армии – 800 тысяч,
– сказал Зеленский.
В то же время при условии прекращения огня самостоятельно финансировать такую армию Украина не способна.
"Не хватит финансового ресурса, поэтому я этот диалог и провожу с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантию безопасности для нас, потому что Вооруженные Силы Украины – это прежде всего номер один гарантия безопасности. Какие-то годы нам нужны, какое-то время, какой-то срок нам нужен, чтобы выровнять экономику, послевоенную выровнять и выйти на возможность самостоятельного финансирования нашей армии. А пока что нужна помощь партнеров", – рассказал президент.
Таким образом можно предположить, что все Силы обороны будут больше 800 тысяч бойцов только ВСУ.
Что говорят эксперты?
Экс-полковник США Марк Канчиан предположил, что после введения режима прекращения огня численность ВСУ может сократиться до 300 – 400 тысяч. Мол, так всегда происходит после прекращения боевых действий.
В США и ЕС, в соответствии с данными Bloomberg, есть видение, что 800-тысячная украинская армия станет первой линией послевоенного сдерживания. А союзники продолжат ее поддерживать оружием, обеспечивая надлежащее оснащение и подготовку.