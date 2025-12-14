Какой будет численность ВСУ после окончания боевых действий, в интервью ТСН спрогнозировал старший советник Департамента по вопросам обороны и безопасности в Центре стратегических и международных исследований, бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан, передает 24 Канал.
Как изменится численность ВСУ после войны?
Канчиан отметил, что после Украине придется и дальше инвестировать в оборону, в частности в сложные фортификационные сооружения и перевооружение. Большую часть этих инвестиций могут обеспечить европейские страны.
По словам экс-полковника, Украина могла бы перевооружить свои силы техникой, которую европейцы покупали бы у США.
По мнению эксперта, сейчас украинская армия насчитывает около 900 тысяч.
После введения режима прекращения огня численность ВСУ, вероятно, сократится до 300 – 400 тысяч, как это всегда происходит после окончания боевых действий. Поэтому Канчиан не считает вопрос численности украинской армии действительно большой проблемой в контексте мирных переговоров.
- Напомним, что ограничение численности ВСУ предусматривает мирный план США. Первоначальная версия предлагала установить лимит в 600 тысяч военных, а обновленная – в 800 тысяч.
- По словам Владимира Зеленского, Украина согласилась с цифрой в 800 тысяч.
- К слову, в августе министр обороны Денис Шмыгаль заверил, что после войны численность ВСУ будет сокращаться постепенно. Мощная, профессиональная армия будет оставаться ключевой гарантией безопасности Украины. Он отметил, что уменьшение личного состава будет плановым и продуманным, а армия после войны должна быть контрактной и хорошо оснащенной.