Якою буде чисельність ЗСУ після закінчення бойових дій, в інтерв'ю ТСН спрогнозував старший радник Департаменту з питань оборони та безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, колишній полковник Корпусу морської піхоти США Марк Канчіан, передає 24 Канал.

Як зміниться чисельність ЗСУ після війни?

Канчіан зазначив, що після Україні доведеться й надалі інвестувати в оборону, зокрема в складніші фортифікаційні споруди та переозброєння. Більшу частину цих інвестицій можуть забезпечити європейські країни.

За словами експолковника, Україна могла б переозброїти свої сили технікою, яку європейці купували б у США.

На думку експерта, зараз українська армія налічує близько 900 тисяч.

Після запровадження режиму припинення вогню чисельність ЗСУ, ймовірно, скоротиться до 300 – 400 тисяч, як це завжди відбувається після закінчення бойових дій. Тому Канчіан не вважає питання чисельності української армії справді великою проблемою у контексті мирних переговорів.