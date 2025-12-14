Якою буде чисельність ЗСУ після закінчення бойових дій, в інтерв'ю ТСН спрогнозував старший радник Департаменту з питань оборони та безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, колишній полковник Корпусу морської піхоти США Марк Канчіан, передає 24 Канал.
Дивіться також Муляжі ворога, вибухи та пастки: як "Сектор стійкості" допомагає визначати бойову готовність військових – репортаж
Як зміниться чисельність ЗСУ після війни?
Канчіан зазначив, що після Україні доведеться й надалі інвестувати в оборону, зокрема в складніші фортифікаційні споруди та переозброєння. Більшу частину цих інвестицій можуть забезпечити європейські країни.
За словами експолковника, Україна могла б переозброїти свої сили технікою, яку європейці купували б у США.
На думку експерта, зараз українська армія налічує близько 900 тисяч.
Після запровадження режиму припинення вогню чисельність ЗСУ, ймовірно, скоротиться до 300 – 400 тисяч, як це завжди відбувається після закінчення бойових дій. Тому Канчіан не вважає питання чисельності української армії справді великою проблемою у контексті мирних переговорів.
Нагадаємо, що обмеження чисельності ЗСУ передбачає мирний план США. Початкова версія пропонувала встановити ліміт у 600 тисяч військових, а оновлена – у 800 тисяч.
За словами Володимира Зеленського, Україна погодилася із цифрою у 800 тисяч.
До слова, у серпні міністр оборони Денис Шмигаль запевнив, що після війни чисельність ЗСУ скорочуватиметься поступово. Потужна, професійна армія залишатиметься ключовою гарантією безпеки України. Він зазначив, що зменшення особового складу буде плановим і продуманим, а армія після війни має бути контрактною та добре оснащеною.