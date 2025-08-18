Про це розповідає Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля, передає 24 Канал.

Українська армія після війни скорочуватиметься поступово

Він заявив, що після завершення війни чисельність Збройних сил не скорочуватиметься різко, а зменшення особового складу відбуватиметься поступово та ретельно продумано.

За його словами, Росія залишається для України екзистенційною загрозою, тому найкращою гарантією безпеки є потужні ЗСУ та інші сили оборони, які мають бути добре оснащені, професійно підготовлені та належно профінансовані.

Шмигаль додав, що Україна вже обговорює з партнерами, якою має бути армія після війни.

Перше – вона має бути контрактною і професійною. Друге – вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни, це буде дуже плановий і прорахований процес і він буде нешвидким,

– наголосив міністр.

Нині триває опрацювання майбутньої чисельності ЗСУ – чи це буде мільйон, 800 тисяч чи інша кількість військових. Також ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо контингенту, який залишиться для надійного захисту східного флангу Європи та НАТО.

Зверніть увагу! Українські військовослужбовці отримують дохід, який складається з посадового окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу років, одноразових виплат за контракт та додаткових винагород за бойові завдання. Також передбачені додаткові виплати за знищену техніку ворога, такі як кораблі та бойові літаки, а також соціальні гарантії та підтримка поранених.