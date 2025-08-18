Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сирського для "РБК-Україна".

Скільки ще може воювати Росія?

Журналісти попросили Олександра Сирського прокоментував заяви росіян про те, що вони можуть воювати ще три, п'ять, десять років.

Я думаю, це бравада,

– лаконічно відповів він.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що навіть у разі досягнення домовленостей про припинення вогню чи мир, Україна не може знижувати рівень готовності армії. За його словами, Росія здатна швидко відновити сили, тому нашій країні потрібно створювати найсучаснішу, найпотужнішу та високотехнологічну армію.

Тобто наша країна не має забути уроки цієї війни. Потрібно бути готовим до того, що війна може продовжитись у будь-який час. Тому що загроза залишиться. Тому що ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну,

– додав Сирський.

Він нагадав, що під час так званого "травневого" перемир'я російські війська використали паузу, щоб підтягнути артилерію та підрозділи безпілотних систем до переднього краю, перегрупувати сили й відразу після цього розпочати активні наступальні дії.

За його словами, цей досвід доводить, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

