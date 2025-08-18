Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского для "РБК-Украина".
Сколько еще может воевать Россия?
Журналисты попросили Александра Сырского прокомментировал заявления россиян о том, что они могут воевать еще три, пять, десять лет.
Я думаю, это бравада,
– лаконично ответил он.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что даже в случае достижения договоренностей о прекращении огня или мире, Украина не может снижать уровень готовности армии. По его словам, Россия способна быстро восстановить силы, поэтому нашей стране нужно создавать современную, мощную и высокотехнологичную армию.
То есть наша страна не должна забыть уроки этой войны. Нужно быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину,
– добавил Сырский.
Он напомнил, что во время так называемого "майского" перемирия российские войска использовали паузу, чтобы подтянуть артиллерию и подразделения беспилотных систем к переднему краю, перегруппировать силы и сразу после этого начать активные наступательные действия.
По его словам, этот опыт доказывает, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.
Сырский рассказал подробности о ситуации на фронте
- В новом интервью Александр Сырский рассказал, что ситуация на фронте характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России. По его словам, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях – Покровском и Запорожском.
- Главнокомандующий напомнил, что после начала операции ВСУ россияне перебросили часть сил из Запорожской области в Курскую, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Теперь целью врага является прорыв украинской обороны и продвижение вглубь территории.
- Сырский также подтвердил, что с мест ведения боевых действий иногда поступает ложная информация – она касается состояния подразделений и в целом ситуации на фронте. Чтобы избежать таких ситуаций, командование получает данные из многих источников.