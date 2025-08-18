О последствиях таких докладов рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью РБК-Украина, передает 24 Канал.

Как Сырский отреагировал на ложные данные с фронта?

Александр Сырский подтвердил, что с фронта иногда действительно поступает ложная информация о состоянии подразделений, что может повлечь угрозы со стороны врага и потери среди защитников.

Это приводит, во-первых, к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом. Потому что когда ты думаешь, что справа или слева есть сосед, а его там на самом деле нет, там может внезапно появиться враг,

– сказал Сырский.

Чтобы избежать таких ситуаций, командование получает данные из многих источников. В частности, Сырский отметил, что даже следят за обновлением от ресурса DeepState, который и поднял вопрос ложных фактов с передовой.

Однако он подчеркнул, что ни один источник не является "последней инстанцией" для проверки правдивости, ведь все они могут ошибаться.

Кроме DeepState, по данным главнокомандующего, информация поступает от партнеров, других источников разведки и непосредственно от воинских частей.

Значительную роль играют Силы беспилотных систем. Как говорит Сырский, они контролируют с воздуха и дают точные сведения о наличии военнослужащих на позициях.

Что предшествовало?

Ранее, а именно 16 июля, ресурс DeepState, как обычно, рассматривал ситуацию на одном из самых горячих направлениях фронта. Тогда аналитики отметили, что якобы большая часть успеха врага основывается на ложных докладах о реальном положении дел. Это затрудняет оценку рисков и быструю реакцию на изменение ситуации.

Они привели пример на одном из участков фронта. "На участке от Зеленой Рощи до Зеленого Поля, где командирам дали возможность без последствий сообщить о ситуации, они продолжили по-старому", – говорится в сообщении.

По данным ресурса, это создает серьезную проблему с потенциально катастрофическими последствиями. Ложные данные могут привести к большим потерям для всех, подчеркнули аналитики.