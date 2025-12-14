13 грудня увечері відбулася телефонна розмова прем'єра Британії та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Політики обговорили роботу над мирний планом, який запропонували США, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Стармера.
Дивіться також США готові надати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, – Axios
Як Стармер оцінив переговори щодо мирного плану США?
Вони погодилися, що зараз вирішальний момент для майбутнього України, і що Європа підтримуватиме її стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру.
Також Стармер і фон дер Ляєн говорили про останні дії щодо використання заморожених російських активів.
Зверніть увагу! 12 грудня Євросоюз ухвалив рішення заморозити активи російського центрального банку, які зберігаються в ЄС, на суму 210 мільярдів євро на безстроковий період. Це дозволить використати частину коштів на підтримку оборони України, а також усунути ризик того, що Угорщина чи Словаччина можуть раптово заблокувати продовження "заморозки", змусивши ЄС повернути кошти Росії.
- Нагадаємо, що 13 – 14 грудня у Берліні проходять консультації щодо можливого припинення вогню в Україні за участю радників із зовнішньої політики, зокрема зі США та України.
- 15 грудня у німецький столиці відбудеться саміт за участю Володимира Зеленського та європейських лідерів. Вони обговорюватимуть американський мирний план.
- За словами президента України, головна тема переговорів у Німеччині – гарантії безпеки в межах мирної угоди, відновлення країни та завершення війни.
- До слова, Україна передала документ-відповідь на останню версію американського мирного плану. В українському варіанті закріплено збереження контролю України над окремими районами сходу, які за американською пропозицією мали б бути передані Росії. Також український план не містить вимоги відмови від права на вступ до НАТО.
- Європейські лідери стурбовані, що мирний план США може дозволити Росії використовувати демілітаризовану зону для підготовки до нового вторгнення в Україну.