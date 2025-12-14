13 грудня увечері відбулася телефонна розмова прем'єра Британії та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Політики обговорили роботу над мирний планом, який запропонували США, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Стармера.

Як Стармер оцінив переговори щодо мирного плану США?

Вони погодилися, що зараз вирішальний момент для майбутнього України, і що Європа підтримуватиме її стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру.

Також Стармер і фон дер Ляєн говорили про останні дії щодо використання заморожених російських активів.

Зверніть увагу! 12 грудня Євросоюз ухвалив рішення заморозити активи російського центрального банку, які зберігаються в ЄС, на суму 210 мільярдів євро на безстроковий період. Це дозволить використати частину коштів на підтримку оборони України, а також усунути ризик того, що Угорщина чи Словаччина можуть раптово заблокувати продовження "заморозки", змусивши ЄС повернути кошти Росії.