Про це пише 24 Канал із посиланням на допис Президента України Володимира Зеленського.

Що обговорюватиме Україна з партнерами у Берліні?

За словами Зеленського, найближчим часом у Берліні представники України проведуть переговори з низкою європейських партнерів та делегацією США щодо гарантій безпеки, реального відновлення та розвитку країни після війни.

Також у Берліні відбудеться доповідь Рустема Умєрова та переговорної команди щодо вже проведених зустрічей із союзниками. Водночас генерал Гнатов разом із представниками українського сектору оборони та безпеки працюватимуть над деталями гарантій безпеки для України.

Зеленський наголосив, що особисто проведе зустрічі з представниками Трампа, а також із європейськими лідерами. Основною темою розмов стане формування фундаменту мирної угоди для України. Йтиметься про політичні домовленості про завершення війни та створення надійних гарантій безпеки.

Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним. Щоб була гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням,

– додав Зеленський.

Глава держави подякував міжнародним партнерам за підтримку та зазначив, що українська делегація в Берліні працюватиме максимально активно й конструктивно з усіма, хто готовий долучитись до встановлення справедливого миру в Україні.

Як європейські союзники характеризують мирний план Трампа?