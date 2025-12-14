13 декабря вечером состоялся телефонный разговор премьера Великобритании и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политики обсудили работу над мирным планом, который предложили США, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Стармера.

Смотрите также США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО, – Axios

Как Стармер оценил переговоры по мирному плану США?

Они согласились, что сейчас решающий момент для будущего Украины, и Европа будет поддерживать ее столько, сколько нужно для достижения справедливого и прочного мира.

Также Стармер и фон дер Ляйен говорили о последних действиях по использованию замороженных российских активов.

Обратите внимание! 12 декабря Евросоюз принял решение заморозить активы российского центрального банка, которые хранятся в ЕС, на сумму 210 миллиардов евро на бессрочный период. Это позволит использовать часть средств на поддержку обороны Украины, а также устранить риск того, что Венгрия или Словакия могут внезапно заблокировать продолжение "заморозки", заставив ЕС вернуть средства России.