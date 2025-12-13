Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

Какие положения содержатся в украинской версии мирного плана?

По словам европейских лидеров, дипломатов и западных чиновников, ознакомленных с документом, украинская инициатива состоит из 20 пунктов и направлена на прекращение почти четырех лет полномасштабной войны. В то же время в Киеве признают, эти предложения вряд ли будут приняты Москвой.

Президент Владимир Зеленский на этой неделе сообщил, что украинское предложение содержит три отдельных документа. Один из них касается планов восстановления разрушенных регионов, другой – обязательств США и европейских стран оказать помощь Украине в случае повторного нападения России.

Из документа изъяли пункты первоначального плана Трампа, которые в Украине считают неприемлемыми. В частности, в нем закреплено сохранение контроля Украины над отдельными районами востока, которые по американскому предложению должны быть переданы России. Также украинский план не содержит требования отказа от права на вступление в НАТО, оставляя принцип "открытых дверей" Альянса,

– говорится в материале.

Эти изменения, по оценкам дипломатов, будут неприемлемыми для России, которая стремится контролировать больше украинских территорий и заблокировать возможное членство Украины в НАТО. В то же время не исключается, что сам Дональд Трамп может наложить вето на вступление Украины в Альянс в случае подачи заявки.

Предложения были переданы в Вашингтон в среду вечером после серии интенсивных дипломатических контактов Владимира Зеленского, в частности встреч в Лондоне, Брюсселе и Риме, а также разговора европейских лидеров с Трампом. Ожидается, что обсуждение продолжится на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник.

Зеленский отметил, что гарантии безопасности должны быть юридически обязательными и представлены на рассмотрение Конгресса США. По его словам, новый документ должен быть жестче, чем Будапештский меморандум 1994 года, который Россия нарушила, аннексировав Крым и часть Донбасса в 2014 году.

Ожидают ли в Киеве принятия пунктов плана Вашингтоном?

В то же время президент Украины признал, что американские переговорщики уже настаивают на изменениях. В частности, США предложили создать "свободную экономическую зону" на контролируемой Украиной части Донбасса без присутствия украинских и российских войск. Зеленский отнесся к этой идее скептически, отметив, что она не предусматривает полного вывода российских сил.

Отдельно он подчеркнул, что любые территориальные уступки, согласно Конституции Украины, должны быть вынесены на решение граждан. Социологические опросы свидетельствуют: большинство украинцев не поддерживают отказ от территорий ради мира.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп "крайне разочарован обеими сторонами" и "ожидает не заявлений, а конкретных действий для завершения войны".

Кстати, бывший британский солдат, украинский морской пехотинец и защитник Мариуполя Шон Пиннер в эфире 24 Канала отметил, что Украине нельзя соглашаться на вариант мирного плана, который предложили США и Россия. Ведь он может ослабить Украину и дать России шанс подготовиться к новой войне.

