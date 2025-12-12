О том, что запланированная на субботу встреча не состоится, сообщил источник из Елисейского дворца вечером в пятницу, передает 24 Канал со ссылкой на RMF24.pl.

Почему встречу США, Европы и Украины по мирному плану отменили?

Украину и европейские страны должны были представлять советники по национальной безопасности. Неизвестно, присутствовал бы госсекретарь Марко Рубио, который также является советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

Пока неизвестно, что встречу отменили. Накануне Дональд Трамп, выступая перед СМИ, заявил, что США присоединятся к переговорам в Париже, если будут видеть, что возможен реальный прогресс в обсуждении мирного плана.

К слову, 10 декабря американский лидер провел беседу с руководителями Франции, Великобритании и Германии. По словам президента США, это был разговор в "жестких тонах". Издание WSJ написало о том, что Дональд Трамп требовал от европейцев, чтобы она давили на Владимира Зеленского, чтобы тот принял американский мирный план.

Общаясь с журналистами, Дональд Трамп отметил, что якобы США были "очень близки" к соглашению с Россией и Украиной. Он также отметил, что команда президента Зеленского – в восторге от мирного плана США, а сам глава украинского государства – нет.

