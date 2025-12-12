Про те, що запланована на суботу зустріч не відбудеться, повідомило джерело з Єлисейського палацу увечері в п'ятницю, передає 24 Канал із посиланням на RMF24.pl.
Чому зустріч США, Європи та України щодо мирного плану скасували?
Україну та європейські країни мали представляти радники з національної безпеки. Невідомо, чи був би присутній держсекретар Марко Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з питань національної безпеки.
Наразі невідомо, що зустріч скасували. Напередодні Дональд Трамп, виступаючи перед ЗМІ, заявив, що США долучаться до переговорів у Парижі, якщо бачитимуть, що можливий реальний прогрес в обговоренні мирного плану.
До слова, 10 грудня американський лідер провів бесіду з очільниками Франції, Британії та Німеччини. За словами президента США, це була розмова у "жорстких тонах". Видання WSJ написало про те, що Дональд Трамп вимагав від європейців, аби вона тиснули на Володимира Зеленського, щоб той прийняв американський мирний план.
Спілкуючись з журналістами, Дональд Трамп наголосив, що нібито США були "дуже близькі" до угоди з Росією та Україною. Він також зауважив, що команда президента Зеленського – у захваті від мирного плану США, а сам очільник української держави – ні.
Що відомо про мирний план Дональда Трампа: останні новини
- Остання версія мирного плану Трампа пропонує Україні відвести війська з частини Донецької та Луганської областей, тоді як Росія таких кроків робити не повинна. План передбачає створення демілітаризованої буферної зони, яку міжнародно визнають як територію Росії.
- За словами президента Зеленського, питання контролю над Донбасом і над ЗАЕС залишаються найскладнішими.
- Також відомо, що Україна передала США відповідь на оновлений варіант мирного плану. Свій документ Київ розробляв за участі європейців.