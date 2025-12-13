Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп, отвечая журналистам в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что заявил Трамп о мирном соглашении?

У Дональда Трампа поинтересовались относительно Украины, в частности, мирного соглашения, которое по ней продвигает американская сторона. По словам президента США сейчас идет работа для оценки возможности его заключения.

Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем,

– сказал он.

В то же время журналисты попросили американского президента объяснить конкретные пункты, в частности, по созданию буферной зоны и вопрос территорий, однако он отказался пока комментировать детали.

"Это очень сложная ситуация, но это могло бы сработать, и многие люди хотят увидеть, как это сработает, посмотреть на это. Все, что я хочу сделать – остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно", – добавил Дональд Трамп.

Какие заявления сделал ранее?