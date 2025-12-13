Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Які гарантії може отримати Україна?

Очікується, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер в понеділок, 15 грудня, зустрінуться в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським, а також з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, щоб спробувати досягти домовленості щодо мирного плану для України.

Білий дім активно тисне на Україну з вимогою погодитися на цей план, однак територіальні поступки, яких вимагають від Києва, залишаються головним каменем спотикання. У США вважають, що з усіх інших питань сторони вже близькі до згоди.

Один із посадовців Білого дому нагадав, що нещодавно Зеленський припустив можливість проведення в Україні референдуму щодо мирної угоди, яка передбачатиме поступки територіями.

У США розцінили це як прогрес.

Водночас Зеленський чітко дав зрозуміти, що скептично ставиться до американської пропозиції створити на Донбасі "вільну економічну зону", і заявив, що необхідні зміни та роз'яснення щодо інших питань.

У Axios зазначають, що переговори щодо гарантій безпеки, які Україна має отримати від США та Європи, також суттєво просунулися.

Високопоставлений чиновник США заявив, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО, які будуть схвалені Конгресом і матимуть юридичну силу.

Ми хочемо дати українцям гарантію безпеки, яка, з одного боку, не буде "порожнім чеком", а з іншого – буде достатньо сильною. Ми готові винести її на голосування в Конгрес,

– сказав він.

За словами американського посадовця, наразі передбачається укладення трьох окремих угод – щодо миру, гарантій безпеки та відновлення. Останні переговори вперше дали Україні "чітке бачення того, що буде після війни".

