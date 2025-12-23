Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Обсуждаются детали: в НАТО рассказали о готовности направить миротворцев в Украину

Надежны ли обещания России?

Недавно заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы юридически закрепить намерение не нападать на ЕС и НАТО в рамках будущей резолюции об окончании войны в Украине.

Но аналитики напомнили, что Россия уже брала на себя такие обязательства, в частности, по Будапештскому меморандуму 1994 года, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно показывал готовность игнорировать любые международные соглашения и менять внутреннее законодательство ради собственных политических интересов, как это было в 2020 году.

То, как Кремль нарушает международные договоренности и меняет собственную конституцию, демонстрирует ничтожность таких российских обещаний,

– говорится в отчете.

То есть любые заявленные Россией гарантии, которые не подкреплены реальными и эффективными механизмами сдерживания, не могут рассматриваться как достаточная основа для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.

О чем недавно заявил Путин?