Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Есть ли очереди на границе Украины?

24 декабря пограничники сообщили о спаде количества пересечения границы. Сейчас на всех пунктах пропуска нет больших очередей из машин и автобусов. Больше всего пассажиров проходит через польскую границу, 4 автобуса вечером ожидали оформления на КПП "Краковец".

Ожидаемо, что очереди стали меньше в канун Рождества. За неделю до праздника украинцы или же едут домой из-за границы, или направляются в страны Европы. Поэтому повышенный спрос на пунктах пропуска – это ежегодное явление, которое быстро проходит.

По состоянию на 18:30 автомобилей на границе с Польшей нет, 4 автобуса стояли на Краковце и два – на Шегинях.

На КПП "Ужгород", граничащем со Словакией, автобусов нет и только одна машина ждала оформления.

Очереди на границе с Венгрией и на ККП у Румынии и Молдовы вечером 24 декабря отсутствовали.

Ситуация на пограничных КПП по состоянию на 24 декабря / Инфографика ГПСУ

Что было до этого?