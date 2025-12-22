Об очередях на пунктах пропуска сообщила и польская сторона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF FM.
Смотрите также В каких странах самые строгие пограничники: как и за что вас могут "завернуть"
Что известно об очередях на границе Украины и Польши сегодня?
Огромные очереди уже котрую сутки фиксируются на границе. Люди пользуются автомобильными и пешими пунктами пропуска, возле них собралось немало легковушек и автобусов. Так в 21:00 21 декабря была очередь на переходе в Дорогуске – она тянулась аж на несколько километров до поселка Окопы.
Кроме обычного пассажирского транспорта в очереди застряли и дальнобойщики. Сразу несколько сотен грузовиков ожидают пропуск. Пограничники говорят, что до начала оформления и переезда границы некоторые из людей ждали более 33 часов. Однако движение автобусов на этом КПП происходило почти без проблем, пассажиров оформляли примерно за час.
У Корчевой водители грузовиков ждут пропуск более 38 часов. В то же время всего два часа длится приближение к пункту пропуска перед переходом в Зосине. Безопасность участников движения обеспечивают правоохранители.
Пограничники также предупредили, что водители легковушек тоже должны ждать:
- в Корчевой – около 8 часов;
- в Будомеже – 5 часов;
- в Медике – примерно три.
Что об очередях на КПП говорят украинские пограничники?
По данным ГПСУ на границе Украины и Венгрии очереди меньше. чем с польской стороны. Так там на пропуск ожидают авто.
На пунктах пропуска с Молдовой очередей нет совсем.
На румынской границе только 30 авто и 1 автобус ожидают оформления.
На ККП Словакии в очереди 30 машин.
А вот польская граница, как всегда, самая загруженная. В очереди стоят 560 машин и 103 автобуса. Больше всего транспорта на ККП "Устилуг", "Рава-Русская" и "Шегини".
Очереди на границах утром 22 декабря / Фото ГПСУ
Что было раньше?
Массовый выезд из Польши в Украину перед праздниками стал наиболее активным 20 декабря. На КПП образовались километровые пробки, некоторые ждали оформления на паспортном контроле почти сутки.
На следующий день лучше не стало. На границе Украины с Польшей люди продолжали ждать своей очереди. На Ягодине тогда стояли 33 автобуса, а на Краковце – 160 автомобилей и 23 автобуса. Общий показатель пересечения границы за сутки превысил 100 тысяч.