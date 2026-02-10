Накануне сейсмическая активность также наблюдалась в другом регионе. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Что известно о новом землетрясении?

Второе за сутки землетрясение произошло 10 февраля в Закарпатской области. Подземные толчки зафиксировали в 12:47 с магнитудой 1,7 по шкале Рихтера.

Эпицентр располагался вблизи города Мукачево на глубине около 7 километров. Специалисты классифицируют это землетрясение как неощутимое – то есть большинство людей его не почувствовало.

Ранее 10 февраля землетрясение зафиксировали вблизи побережья Крыма. Его магнитуда составляла 3,6, а эпицентр располагался в районе Керчи на глубине примерно 14 километров.

Специалисты также отнесли эти толчки к слабым и неощутимым для большинства людей.

Где еще фиксировали землетрясения в этот день?