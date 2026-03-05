Об этом сообщает CNN.

Как сицилийцы перепутали землетрясение с бомбардировкой?

Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали 4 марта в восточной части острова.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 7:05 вблизи вулкана Этна на глубине около четырех километров. Эпицентр располагался между населенными пунктами Рагальна, Бьянкавилла и Санта-Мария-ди-Ликодия в провинции Катания.

В Департаменте гражданской защиты заявили, что информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

В то же время спасательные службы рассказали, что после толчков получили немало звонков от местных жителей. Люди интересовались, не произошло ли на острове бомбардировки.

