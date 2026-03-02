Данных о пострадавших не было, а вот предварительную причину СМИ уже узнали. Рассказываем благодаря CyprusMail, что известно на данный момент.
Ночной взрыв возле RAF Akrotiri на Кипре 1 марта: что известно?
В ночь с 1 на 2 марта 2026 года на британской военной авиабазе RAF Akrotiri, расположенной на Кипре вблизи города Лимасол, прогремел по меньшей мере один мощный взрыв. После этого там объявили режим "угрозы безопасности" и приказали всем укрыться.
Местные писали, что взрывы были слышны недалеко от территории авиабазы, также раздавались сирены тревоги и взлетали военные самолеты. Была даже версия, что с одним из них произошла катастрофа, но это не подтвердилось.
Несколько позже СМИ узнали, что взрыв связан с ударом беспилотника иранского происхождения. Однако официального заявления о точных причинах еще нет. Была информация об отсутствии пострадавших, и что сам удар нанес незначительные повреждения.
Справка. База RAF Akrotiri является одним из двух суверенных британских военных анклавов на Кипре и играет роль логистического и операционного хаба для миссий в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.
Что стоит знать о контексте инцидента на Кипре?
Просто сейчас регион находится в состоянии повышенной военной активности. США и Израиль атаковали Иран, а тот в ответ запускает ракеты во всех возможных направлениях.
Днем власти Великобритании писали, что был пуск двух ракет со стороны Ирана в направлении Кипра. Куда они были направлены, не сообщали.
Премьер Британии Кир Стармер в обращении к нации, которое прозвучало незадолго до инцидента на Кипре, говорил, что страна предоставит свои военные базы в регионе для США.