Даних про постраждалих не було, а от попередню причину ЗМІ вже дізналися. Розповідаємо завдяки CyprusMail, що відомо на цей момент.
Нічний вибух біля RAF Akrotiri на Кіпрі 1 березня: що відомо?
У ніч із 1 на 2 березня 2026 року на британській військовій авіабазі RAF Akrotiri, що розташована на Кіпрі поблизу міста Лімасол, пролунав щонайменше один потужний вибух. Після цього там оголосили режим "загрози безпеці" і наказали всім укритися.
Місцеві писали, що вибухи було чутно недалеко від території авіабази, також лунали сирени тривоги та злітали військові літаки. Була навіть версія, що з одним із них сталася катастрофа, але це не підтвердилося.
Дещо пізніше ЗМІ дізналися, що вибух пов'язаний з ударом безпілотника іранського походження. Проте офіційної заяви про точні причини ще немає. Була інформація про відсутність постраждалих, і що сам удар завдав незначних пошкоджень.
Довідка. База RAF Akrotiri є одним із двох суверенних британських військових анклавів на Кіпрі та відіграє роль логістичного й операційного хабу для місій у Східному Середземномор’ї та на Близькому Сході.
Що варто знати про контекст інциденту на Кіпрі?
Просто зараз регіон перебуває у стані підвищеної військової активності. США й Ізраїль атакували Іран, а той у відповідь запускає ракети у всіх можливих напрямках.
Вдень влада Великої Британії писала, що був пуск двох ракет з боку Ірану у напрямку Кіпру. Куди вони були спрямовані, не повідомляли.
Прем'єр Британії Кір Стармер у зверненні до нації, яке прозвучало незадовго до інциденту на Кіпрі, говорив, що країна надасть свої військові бази у регіоні для США.