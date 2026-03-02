Даних про постраждалих не було, а от попередню причину ЗМІ вже дізналися. Розповідаємо завдяки CyprusMail, що відомо на цей момент.

Дивіться також Військова операція триватиме, доки ми не досягнемо всіх її цілей, – Трамп закликав КВІР здатися

Нічний вибух біля RAF Akrotiri на Кіпрі 1 березня: що відомо?

У ніч із 1 на 2 березня 2026 року на британській військовій авіабазі RAF Akrotiri, що розташована на Кіпрі поблизу міста Лімасол, пролунав щонайменше один потужний вибух. Після цього там оголосили режим "загрози безпеці" і наказали всім укритися.

Місцеві писали, що вибухи було чутно недалеко від території авіабази, також лунали сирени тривоги та злітали військові літаки. Була навіть версія, що з одним із них сталася катастрофа, але це не підтвердилося.

Дещо пізніше ЗМІ дізналися, що вибух пов'язаний з ударом безпілотника іранського походження. Проте офіційної заяви про точні причини ще немає. Була інформація про відсутність постраждалих, і що сам удар завдав незначних пошкоджень.

Довідка. База RAF Akrotiri є одним із двох суверенних британських військових анклавів на Кіпрі та відіграє роль логістичного й операційного хабу для місій у Східному Середземномор’ї та на Близькому Сході.

Що варто знати про контекст інциденту на Кіпрі?