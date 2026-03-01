Президент США зробив низку заяв за підсумками другого дня американської кампанії проти Ірану.
Що сказав Трамп про операцію США в Ірані?
За словами Трампа, бойові операції тривають у повному обсязі. Вони продовжуватимуться до тих пір, поки США не досягнуть усіх поставлених цілей. А цілі, уточнив політик, є "дуже серйозними".
Президент США закликав КВІР, іранські збройні сили та поліцію скласти зброю. Якщо вони здадуться, тоді отримають повну амністію. А якщо ні – на них чекатиме неминуча загибель.
Окремо Трамп звернувся до всіх іранських патріотів – противників чинного режиму. Він порадив їм скористатися моментом, проявити рішучість та повернути країну. "Америка з вами. Я дав вам обіцянку – і я її виконую. Решта залежить від вас. Ми будемо поруч, щоб допомогти", – наголосив президент.
Нагадаємо, що коли в Ірані масові протести проти влади були у самому розпалі, Дональд Трамп пообіцяв іранському народові допомогти. Втім, тоді це виявилося лише словами. Адміністрація американського президента вирішила знову спробувати домовитися з Іраном щодо ядерної програми шляхом перемовин.
Операція США проти Ірану: останні новини
- Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів або менше.
- Також він визнав загибель американських військових внаслідок іранських атак по базах США на Близькому Сході.
- За словами політика, нове керівництво Ірану попросило його відновити переговори, і він погодився. Щоправда, коли саме можуть відбутися ці перемовини, президент не уточнив.