Великобритания также планирует привлечь украинских специалистов для усиления противовоздушной обороны. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Кир Стармер, пишет Clash Report.

Что заявил Стармер об операции против Ирана?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна удовлетворила запрос США об использовании британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам и пусковым установкам.

По его словам, речь идет исключительно о "конкретной и ограниченной оборонительной цели" – предотвратить запуск ракет Ирана по странам региона и защитить гражданское население.

Единственный способ остановить угрозу – уничтожить иранские ракеты в источнике, в местах их хранения или на пусковых установках, которые используются для их запуска. Соединенные Штаты обратились с просьбой разрешить использование британских баз для этой конкретной и ограниченной оборонной цели. Мы приняли решение удовлетворить этот запрос,

– заявил Стармер.

Он отметил, что это решение направлено на предотвращение гибели мирных жителей, защиту британских граждан и недопущение ударов по государствам, которые не вовлечены в конфликт.

При этом премьер подчеркнул, что Великобритания не присоединится непосредственно к американским ударам по Ирану.

Что известно о привлечении украинских специалистов?

Отдельно Стармер сообщил, что Лондон планирует привлечь украинских специалистов для усиления противовоздушной обороны стран Персидского залива.

Мы также привлечем экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам в странах Персидского залива сбивать иранские дроны,

– добавил глава правительства.

Таким образом, Великобритания ограничивает свое участие поддержкой союзников и предоставлением инфраструктуры, подчеркивая оборонный характер решения.

Ситуация вокруг возможных ударов по иранским ракетным объектам остается напряженной и может иметь существенные последствия для ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

