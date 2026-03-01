Великобритания также планирует привлечь украинских специалистов для усиления противовоздушной обороны. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Кир Стармер, пишет Clash Report.
Что заявил Стармер об операции против Ирана?
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна удовлетворила запрос США об использовании британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам и пусковым установкам.
По его словам, речь идет исключительно о "конкретной и ограниченной оборонительной цели" – предотвратить запуск ракет Ирана по странам региона и защитить гражданское население.
Единственный способ остановить угрозу – уничтожить иранские ракеты в источнике, в местах их хранения или на пусковых установках, которые используются для их запуска. Соединенные Штаты обратились с просьбой разрешить использование британских баз для этой конкретной и ограниченной оборонной цели. Мы приняли решение удовлетворить этот запрос,
– заявил Стармер.
Он отметил, что это решение направлено на предотвращение гибели мирных жителей, защиту британских граждан и недопущение ударов по государствам, которые не вовлечены в конфликт.
При этом премьер подчеркнул, что Великобритания не присоединится непосредственно к американским ударам по Ирану.
Что известно о привлечении украинских специалистов?
Отдельно Стармер сообщил, что Лондон планирует привлечь украинских специалистов для усиления противовоздушной обороны стран Персидского залива.
Мы также привлечем экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам в странах Персидского залива сбивать иранские дроны,
– добавил глава правительства.
Таким образом, Великобритания ограничивает свое участие поддержкой союзников и предоставлением инфраструктуры, подчеркивая оборонный характер решения.
Ситуация вокруг возможных ударов по иранским ракетным объектам остается напряженной и может иметь существенные последствия для ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
Операция США в Иране: последние новости
Операция США в Иране может продлиться около четырех недель. Такой срок изначально рассматривался как базовый сценарий развития событий.
В то время Сенатор Марк Уорнер выразил сомнения относительно обоснованности решения Трампа об атаке на Иран, поскольку он не получил разведданных о непосредственной угрозе.
Китай решительно осудил военную операцию США и Израиля против Ирана, назвав ее нарушением суверенитета Ирана и международного права. Поднебесная инициировала срочное заседание Совбеза ООН и призвала к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к переговорам, во избежание обострения ситуации на Ближнем Востоке.