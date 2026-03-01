В Пекине решительно осудили атаку на Иран и призвали США и Израиль к немедленному прекращению военных действий, во избежание дальнейшего обострения ситуации. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

Как Китай прокомментировал операцию США против Ирана?

В китайском МИД подчеркнули, что атака на Иран и ликвидация аятоллы являются серьезными нарушениями суверенитета и безопасности этой страны, а также противоречат принципам Устава ООН и базовым нормам международных отношений.

Также в пресс-службе ведомства рассказали, что 1 марта министр иностранных дел Ван И провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Ван И, 28 февраля Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совбеза ООН по текущей ситуации в Иране.

Ван И подчеркнул, что Китай выступает против применения силы в международных отношениях.

Атаки США и Израиля на Иран во время переговорного процесса между Ираном и США недопустимы, открытые убийства лидера суверенного государства и призывы к смене власти также недопустимы – такие действия противоречат международному праву и базовым принципам международных отношений,

– заявил глава МИД Китая.

Ван И отметил, что боевые действия уже охватили весь Персидский залив, а ситуация на Ближнем Востоке может стать чрезвычайно опасной. Поэтому Китай призывает немедленно остановить военные действия и вернуться к переговорам. По мнению Пекина, международное сообщество должно четко выступать против возвращения мира к "закону джунглей".

Лавров в свою очередь сказал, что удары США и Израиля по Ирану серьезно угрожают стабильности на Ближнем Востоке. Россия поддерживает позицию Китая и готова через ООН и ШОС призвать к немедленному прекращению войны и возвращению к переговорам.

Политолог Игорь Чаленко, руководитель Центра анализа и стратегий, считает, что события на Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну, если к конфликту активно присоединится Китай.

Как в мире отреагировали на операцию США против Ирана?