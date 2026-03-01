Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал историк Ярослав Грицак, объяснив причины полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, какую роль играют Европа и Китай в том, чтобы война закончилась как можно скорее.

Какова цель Путина в отношении Украины?

Грицак считает, что Путин не сможет сделать Россию снова великой, если не вернет Украину в сферу своего влияния. Российская элита, которая пришла к власти в 1990-е, считала, что самостоятельность Украины – это временное явление, что она не является жизнеспособной конструкцией и в конце концов вернется назад, но уже на коленях. Время шло, а Украина не возвращалась к России.

Путин понимает, что время истекает, и если не сейчас, то уже никогда. Было понятно, что он никогда не даст согласия на вступление Украины в НАТО. Но оставалось сомнение, позволит ли вступить в Европейский Союз. 2013 год четко ответил: Путин не согласится даже на членство Украины в ЕС. Вряд ли он с тех пор изменил свои взгляды. Путин – очень негибкий. Поэтому я не отрицаю возможность перемирия, но не вижу мира, пока он у власти,

– подчеркнул историк.

В то же время Россия имеет структурные проблемы. Начиная с 2025 года ее экономика не то что перегрета, а имеет, по его словам, признаки раковой опухоли. Путину удалось перегруппировать экономику, стать устойчивым, и все прогнозы, что он быстро упадет, не оправдались. Но это не значит, что коллапса не будет, – просто он отдалился.

С другой стороны Дональд Трамп отмечает то, что цены на нефть могут упасть, Индия, вероятно, откажется от покупки российской нефти. Это перекроет пути России воевать.

Обратите внимание! Экономика России не выдерживает давления санкций и падения нефтегазовых доходов. Экономический кризис, по данным Bloomberg, особенно растет в российских регионах. В частности, в Нижнем Новгороде, который был гордостью российской оборонной промышленности, местная ассоциация промышленников заявила о больших проблемах. А именно – происходит резкое падение инвестиций, сокращением доходов и уменьшением заказов и производства.

"Это не означает, что Путин не сможет продолжать войну с бедной Россией. Сможет. Но надо сделать определенную остановку, потому что сейчас эта машина пробуксовывает, и ее надо наладить. Это единственное, что могло бы его заставить остановиться. Однако в этом случае Трамп должен был бы быть активным в отношении вторичных санкций", – подчеркнул он.

Почему Европе важно повлиять на позицию Китая в отношении России?

Поэтому сегодня война сводится к возможности экономики выдержать эту войну. Украина сейчас находится, по словам Грицака, на кислородной подушке Запада. Вопрос, в том имеет ли Россия такую кислородную подушку.

Китай помогает России, но вторичные санкции, как заметил историк, могут по нему ударить. И здесь важно, чтобы либо Америка, что маловероятно, или Европа увидела в Китае не врага, а союзника на основе интересов. Европейские страны могут заинтересовать Пекин огромным покупательским рынком.

Однако здесь нужно иметь такого гения дипломатии как Генри Киссинджер, который понял, как важно в ситуации холодной войны оторвать Китай от Советского Союза. Способна ли Европа оторвать его от сегодняшней Москвы – не знаю. По крайней мере мы сейчас не слышим соответствующей риторики,

– отметил Ярослав Грицак.

Поэтому вопрос, по его мнению, заключается в том, имеет ли Запад политическую волю, способности и ресурсы для того, чтобы вложить их в долговременное противостояние с Россией, и Китаем. Однако не забываем, что Запад в целом имеет больше ресурсов, чем любая часть мира.

