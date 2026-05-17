Відповідну інформацію надали в Головному центрі спеціального контролю.

Актуально Потужний землетрус стався біля Японії: в країні оголосили попередження про цунамі

Що відомо про землетрус на Полтавщині?

Повідомляється, що підземні поштовхи сталися близько 6:39 у Полтавському районі, біля Диканської громади. Це відбулося на координатах 49,84 північної широти та 34,25 східної довготи.



Землетрус на Полтавщині 17 травня / Скриншот із сайту Головного центру спецконтролю

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Фахівці оцінили землетрус на 2,6 за шкалою Ріхтера та глибиною у 4 кілометри. Так, цей землетрус належить до ледве відчутних.

Де був епіцентр землетрусу: дивіться на карті, взятої зі сторінки ГЦСК

Загалом варто зауважити, що у Полтавській області вже не вперше фіксують підземні поштовхи. Зокрема, 28 березня стався землетрус магнітудою 3,2 на глибині близько 8 кілометрів, епіцентр якого знаходився в межах Мачухівської громади.

Раніше, 6 лютого, поблизу села Мильці зафіксували ще один землетрус магнітудою 3,1 на глибині приблизно 9 кілометрів. Подібні підземні поштовхи також відбулися 8 лютого в межах Полтавського району.

Важливо! Ознаки інтенсивності землетрусів:

1 бал – землетрус не відчувається людьми, фіксується лише приладами (сейсмографами);

2 бали – ледь помітні коливання, відчувають лише окремі люди в спокійному стані в приміщенні, переважно на верхніх поверхах;

3 бали – слабкі відчутні коливання в приміщеннях, іноді на вулиці; помітне легке тремтіння предметів і меблів;

4 бали – відчувається більшістю людей у приміщеннях; можуть прокидатися сплячі, спостерігається хитання предметів, дзвін посуду, інколи незначні зсуви речей;

5 балів (помірний) — відчувають усі; частина людей вибігає на вулицю, тварини занепокоєні, можливі падіння предметів, рух меблів і незначні пошкодження будівель. З повною класифікацією відчутності землетрусів можна ознайомитися за посиланням.

Наскільки територія України сейсмічно активна?

За інформацією світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, сейсмічна активність в Україні найбільше проявляється у західних, південно-західних і південних регіонах. Основними зонами підвищеної сейсмічної небезпеки є Карпатський та Кримсько-Чорноморський регіони.

У Карпатській зоні землетруси найчастіше пов'язані із Закарпаттям, Карпатами та Прикарпаттям, а також впливом сейсмічних процесів у сусідніх країнах – Румунії, Польщі, Словаччині та Угорщині. Найбільш активною вважається територія Закарпаття.

Зі свого боку Директор Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Олександр Кендзера зауважує, що до другої половини ХХ століття вважалося, що більша частина України, розташована на давній Східноєвропейській платформі, практично не схильна до сильних землетрусів.

Через це значну кількість будівель зводили без урахування сейсмічних ризиків. Однак сучасні дослідження показали, що навіть відносно стабільні території можуть зазнавати підземних поштовхів через вплив великого сейсмоактивного поясу, сформованого взаємодією Африканської, Арабської та Євразійської плит.

Частина енергії потужних землетрусів передається вглиб Східноєвропейської платформи, що може спричиняти локальні підземні поштовхи навіть у регіонах, які вважалися спокійними. Особливо відчутними для України є землетруси румунської зони Вранча, які неодноразово впливали на територію країни, зокрема у 1940, 1977, 1986 та 1990 роках.

За оцінками фахівців, близько 20% території України належить до сейсмонебезпечних зон із прогнозованою інтенсивністю коливань 6 – 9 балів, де проживають понад 10 мільйонів людей. Приблизно 12% території можуть зазнавати поштовхів силою 7 – 9 балів, що становить ризик для десятків населених пунктів і мільйонів мешканців.

Де ще фіксували землетруси в Україні останнім часом?

3 травня в акваторії Чорного моря зафіксували землетрус магнітудою 1,5. Загалом Кримсько-Чорноморський сейсмічний регіон залишається одним із найактивніших в Україні – за останні два століття тут сталося близько 200 підземних поштовхів, а найпотужніший землетрус, що стався у 1927 році, досягав 8 балів.

8 березня підземні коливання зареєстрували й на Буковині – у Чернівецькій області стався слабкий землетрус магнітудою близько 2 балів на глибині 11 кілометрів, який класифікували як практично невідчутний для людей.

Також 10 лютого сейсмічну активність зафіксували поблизу кримського узбережжя: там стався землетрус магнітудою 3,6 із осередком приблизно на 14-кілометровій глибині.