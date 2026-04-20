Поштовхи почалися біля узбережжя Санріку на півночі Японії близько 16:53 за місцевим часом. Про це повідомили в AP News.

Що відомо про землетрус біля Японії?

Внаслідок потужних підземних поштовхів у порту Кудзі зафіксували цунамі висотою понад 80 сантиметрів, а в іншому порту регіону – понад 40 сантиметрів.

Мешканцям наказали негайно відійти від узбережжя та річок, піднятися на підвищені ділянки й бути готовими до можливих повторних поштовхів упродовж найближчого тижня.

У префектурі Івате для жителів 11 населених пунктів оголосили рекомендації щодо евакуації, а також прогнозується хвиля висотою у 3 метри.

Метеорологічне агентство Японії оголосило попередження про цунамі для префектури Івате та деяких районів Хоккайдо та Аоморі. Очікується цунамі заввишки до 3 метрів,
– зазначили у виданні.

Також рух поїздів Тохоку, Ямагата та Акіта Сінкансен призупинено через землетрус, а токійська електрична енергетична компанія підтвердила відсутність аномалій на її атомних електростанціях Фукусіма-Дайічі та Фукусіма-Дайні.

Останні новини про землетруси

  • В Чернівецькій області 8 березня стався землетрус силою 2 бали за шкалою Ріхтера на глибині 11 кілометрів. Цей землетрус належить до невідчутних.

  • На Сицилії стався землетрус магнітудою 4,5 поблизу вулкана Етна. Дзвінки до рятувальних служб показали, що мешканці переплутали землетрус з бомбардуванням, але постраждалих або серйозних руйнувань не було.

  • Землетрус магнітудою 3,6 стався 10 лютого поблизу узбережжя Криму. Поштовхи були на глибині 14 кілометрів.