Поштовхи почалися біля узбережжя Санріку на півночі Японії близько 16:53 за місцевим часом. Про це повідомили в AP News.
Що відомо про землетрус біля Японії?
Внаслідок потужних підземних поштовхів у порту Кудзі зафіксували цунамі висотою понад 80 сантиметрів, а в іншому порту регіону – понад 40 сантиметрів.
Мешканцям наказали негайно відійти від узбережжя та річок, піднятися на підвищені ділянки й бути готовими до можливих повторних поштовхів упродовж найближчого тижня.
У префектурі Івате для жителів 11 населених пунктів оголосили рекомендації щодо евакуації, а також прогнозується хвиля висотою у 3 метри.
Метеорологічне агентство Японії оголосило попередження про цунамі для префектури Івате та деяких районів Хоккайдо та Аоморі. Очікується цунамі заввишки до 3 метрів,
– зазначили у виданні.
Також рух поїздів Тохоку, Ямагата та Акіта Сінкансен призупинено через землетрус, а токійська електрична енергетична компанія підтвердила відсутність аномалій на її атомних електростанціях Фукусіма-Дайічі та Фукусіма-Дайні.
