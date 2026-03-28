У Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Що відомо про землетрус на Полтавщині

Підземні поштовхи зафіксували о 19:50 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташований у Полтавському районі, а саме у межах Мачухівської територіальної громади.

Землетрус відбувся на глибині близько 8 кілометрів. Він належить до ледве відчутних і, як правило, не спричиняє руйнувань.

Інформації про постраждалих чи пошкодження наразі немає.