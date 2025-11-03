Землетрус стався на глибині 28 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на India Today.

Що відомо про землетрус в Афганістані?

Щонайменше 20 людей загинули й понад 320 дістали поранення внаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,3, що стався в понеділок на території Афганістану.

Як інформує Геологічна служба США, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині близько 28 кілометрів поблизу міста Мазарі-Шаріф – одного з найбільших у країні, де проживає близько пів мільйона людей. Потужні коливання ґрунту зафіксували камери відеоспостереження, відео яких поширилось у мережі, хоча журналісти не змогли підтвердити їх достовірність.

Землетрус в Афганістані: дивіться відео

За словами речника департаменту охорони здоров’я провінції Саманган Саміма Джоянди, кількість загиблих і постраждалих ґрунтується на даних місцевих лікарень, зібраних станом на ранок понеділка.

Крім численних руйнувань, пошкоджено частину святині Мазарі-Шаріфа – відомої Блакитної мечеті, про що повідомив представник провінції Балх Хаджі Заїд.

Афганістан залишається надзвичайно сейсмічно активним регіоном, адже розташований на перетині двох великих тектонічних розломів, що робить його особливо вразливим до землетрусів.

